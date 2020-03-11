Ехали за визами США. Двум российским бизнесменам запретили въезд на три года

Фото: dpsu.gov.ua

Двум гражданам России, мужчине и женщине, которые прибыли в аэропорт Жуляны с целью получения в Украине американских виз, запретили въезд на три года из-за посещения временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Вчера, 10 марта, во время проверки документов у пассажиров рейса из Варшавы пограничники обнаружили двух россиян, которые незаконно посещали территорию временного оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.

"Они также сообщили, что предприниматели, а целью их приезда в нашу страну является оформление американских виз. В Украине россияне вероятно ожидали более быструю процедуру получения визы в США, чем у себя дома", - отметили в Госпогранслужбе.

5 марта р оссийскому певцу и флейтисту запретили въезд в Украину на три года за посещение временно оккупированных территорий Украины.

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