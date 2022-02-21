Коронавирус. В Украине более 13 500 заболевших за сутки: динамика эпидемии по областям

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 562 заболевших коронавирусом (днем ранее – 17 448). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (2207), Днепропетровской (1353), Одесской областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 127 инфицированных (днем ранее – 152), выздоровели – 13 904 (11 963), были госпитализированы – 1886 (3172).

Было сделано 46 428 тестов на коронавирус (79 718). Методом ПЦР – 17 065 (31 545), ИФА – 2272 (3209), экспресс-тестов – 27 091 (44 964).

Всего в Украине выявили 4 734 333 заболевших COVID-19 за все время эпидемии: умерли 104 645 пациентов, выздоровели – 3 952 363.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2297 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2126);

Винницкая область – 140 (292);

Волынская – 443 (336);

Днепропетровская – 1353 (1077);

Донецкая – 593 (925);

Житомирская – 480 (720);

Закарпатская – 137 (275);

Запорожская – 564 (753);

Ивано-Франковская – 126 (328);

Киевская – 484 (574);

Кировоградская – 313 (321);

Луганская – 188 (263);

Львовская – 290 (635);

Николаевская – 1099 (945);

Одесская – 1011 (953);

Полтавская область – 502 (541);

Ровенская область – 251 (333);

Сумская область – 251 (996);

Тернопольская – 156 (394);

Харьковская – 911 (1398);

Херсонская – 582 (867);

Хмельницкая – 203 (861);

Черкасская – 633 (823);

Черновицкая – 184 (247);

Черниговская – 368 (475).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса.

В ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна коронавируса может стать последней для Европы: множество людей либо переболеют, либо получат иммунитет от вакцины.

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Марк Сировой

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