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Коронавирус. В Украине более 13 500 заболевших за сутки: динамика эпидемии по областям

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 08:20
Коронавирус. В Украине более 13 500 заболевших за сутки: динамика эпидемии по областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 562 заболевших коронавирусом (днем ранее – 17 448). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (2207), Днепропетровской (1353), Одесской областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 127 инфицированных (днем ранее – 152), выздоровели – 13 904 (11 963), были госпитализированы – 1886 (3172).

Было сделано 46 428 тестов на коронавирус (79 718). Методом ПЦР – 17 065 (31 545), ИФА – 2272 (3209), экспресс-тестов – 27 091 (44 964).

Всего в Украине выявили 4 734 333 заболевших COVID-19 за все время эпидемии: умерли 104 645 пациентов, выздоровели –  3 952 363.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2297 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2126);
Винницкая область – 140 (292);
Волынская – 443 (336);
Днепропетровская – 1353 (1077);
Донецкая – 593 (925);
Житомирская – 480 (720);
Закарпатская – 137 (275);
Запорожская – 564 (753);
Ивано-Франковская – 126 (328);
Киевская – 484 (574);
Кировоградская – 313 (321);
Луганская – 188 (263);
Львовская – 290 (635);
Николаевская – 1099 (945);
Одесская – 1011 (953);
Полтавская область – 502 (541);
Ровенская область – 251 (333);
Сумская область – 251 (996);
Тернопольская – 156 (394);
Харьковская – 911 (1398);
Херсонская – 582 (867);
Хмельницкая – 203 (861);
Черкасская – 633 (823);
Черновицкая – 184 (247);
Черниговская – 368 (475).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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