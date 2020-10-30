Коронавирус. В Украине обновили перечень стран красной и зеленой зон: список

Список стран красной зоны по сравнению с прошлой неделей пополнили – Монако, Болгария, Венгрия, Италия, Сан-Марино

Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19. Список опубликован пресс-службой ведомства.

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В красную зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 228,2.

Список стран красной зоны по сравнению с прошлой неделей пополнили – Монако, Болгария, Венгрия, Италия, Сан-Марино.

В зеленой зоне – Турция, Греция, Израиль, Албания, Сербия, Германия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва и другие.

Вчера, 29 октября, в Украине выявили 8312 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией – это новый рекорд за время эпидемии. Среди них 315 детей и 396 медиков.

Наталия Медведева

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