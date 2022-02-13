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Коронавирус. В Украине за сутки более 24 000 заболевших: данные по областям

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 08:59
Коронавирус. В Украине за сутки более 24 000 заболевших: данные по областям - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

За сутки 12 февраля в Украине выявили 24 518 заболевших СOVID-19 (днем ранее – 38 212). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (2405), Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 140 инфицированных (днем ранее – 265), выздоровели – 8 288 (19 943), были госпитализированы – 3935 (373).

Было сделано 87394 тестов (139 475). Методом ПЦР – 40553 (72 764), ИФА – 3927 (6138), экспресс-тестов – 42914 (60 573).

На утро 13 февраля в Украине зафиксировали 4525700 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 102 808 пациента, выздоровели – 3779057.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2405 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4229);

Винницкая область – 411 (720);

Волынская – 515 (1060);

Днепропетровская – 1424 (2596);

Донецкая – 1258 (1808);

Житомирская – 1193 (1489);

Закарпатская – 354 (795);

Запорожская – 787 (1276);

Ивано-Франковская – 590 (791);

Киевская – 789 (1326);

Кировоградская – 315 (487);

Луганская – 418 (783);

Львовская – 1195 (2351);

Николаевская – 951 (1013);

Одесская – 1979 (3670);

Полтавская – 329 (1407);

Ровенская – 694 (1145);

Сумская – 1527 (1671);

Тернопольская – 555 (813);

Харьковская – 2046 (1736);

Херсонская – 1234 (1604);

Хмельницкая – 1419 (1813);

Черкасская – 839 (1246);

Черновицкая – 679 (789);

Черниговская – 612 (1594).

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Вадим Ребрина
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