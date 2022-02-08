"Дополнил статистику". Резников заболел коронавирусом и нарисовал маску своей кошке: фото
Министр обороны Алексей Резников заболел коронавирусом. Об этом он написал в Facebook и прикрепил к сообщению фото своей кошки с нарисованной медицинской маской.
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"Дополнил статистику. По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случая коронавируса в сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме", – написал министр обороны.
По словам Резникова, за почти два года пандемии и благодаря современным средствам связи, рабочий режим у него непрерывный – 24/7.
Министр сообщил, что переносит болезнь не так тяжело, как в первую волну.
"Рыся не болеет, но масочный режим соблюдает!", – прокомментировал он фотографию кошки.
- Вчера, 7 февраля, в Украине выявили 34 353 заболевших коронавирусом. Лидируют Киев (2862), Одесская (3921), Львовская (2336) и Харьковская (2022) области.
- 11 февраля в красную зону переходят Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
- На пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев.
- При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.
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