"Дополнил статистику". Резников заболел коронавирусом и нарисовал маску своей кошке: фото

Министр обороны Алексей Резников заболел коронавирусом. Об этом он написал в Facebook и прикрепил к сообщению фото своей кошки с нарисованной медицинской маской.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Дополнил статистику. По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случая коронавируса в сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме", – написал министр обороны.

По словам Резникова, за почти два года пандемии и благодаря современным средствам связи, рабочий режим у него непрерывный – 24/7.

Министр сообщил, что переносит болезнь не так тяжело, как в первую волну.

"Рыся не болеет, но масочный режим соблюдает!", – прокомментировал он фотографию кошки.

СПРАВКА. В декабре 2021 года немецкие ученые опубликовали результаты В декабре 2021 года немецкие ученые опубликовали результаты исследования о том, болеют ли кошки COVID-19. Исследователей Фонда Ганноверского университета ветеринарной медицины выяснили, что кошки могут заражаться коронавирусом от людей, но заразить им человека не могут. Сами животные переносят эту болезнь легко – в основном бессимптомно, у некоторых бывает временная потеря аппетита и расстройство пищеварения.

Читайте также: Коронавирус. Украина может достичь пика заболеваемости в ближайшие две недели – KSE

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.