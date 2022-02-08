Коронавирус. Украина может достичь пика заболеваемости в ближайшие две недели – KSE
В ближайшие две недели в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом – до 55 000 подтвержденных случаев в сутки. Об этом сообщает Киевской школы экономики.
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На этой неделе Украина занимает последнее 15 место среди крупных стран Европы по уровню заболеваемости COVID-19.
По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрия Ганиченко, на прошлой неделе рост заболеваемости в стране составил 75%, на этой неделе – 25%.
"Сейчас мы имеем ожидаемое замедление роста темпов заболеваемости, однако она все еще растет и в ближайшие две недели достигнет пиковых значений в 55 000 подтвержденных случаев в сутки, по прогнозам KSE", – сказал Ганиченко.
Как отметил Ганиченко, сейчас медицинские ресурсы заняты не критически. Хотя койки с "кислородом" заняты на 40%, реальная занятость пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет менее трети.
Первым регионом страны, в котором заболеваемость пошла на убыль, стала Ивано-Франковская область. Эпицентр заболеваемости в Украине сдвигается с западной Украины в сторону менее пораженной центральной.
Половина украинских регионов, по прогнозам KSE, могут "покраснеть" уже на этой неделе. Как отмечается, наиболее проблемным местом для областей является коэффициент обнаружения случаев, согласно которому они и отвечают условиям красной зоны эпидемической опасности.
Ожидается, что в ближайшие две недели продолжится рост уровня госпитализаций.
- Вчера, 7 февраля, в Украине выявили 34 353 заболевших коронавирусом. Лидируют Киев (2862), Одесская (3921), Львовская (2336) и Харьковская (2022) области.
- 11 февраля в красную зону переходят Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
- На пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев.
- При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.
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