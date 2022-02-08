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Коронавирус. Украина может достичь пика заболеваемости в ближайшие две недели – KSE

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 18:40
Коронавирус. Украина может достичь пика заболеваемости в ближайшие две недели – KSE - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В ближайшие две недели в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом – до 55 000 подтвержденных случаев в сутки. Об этом сообщает Киевской школы экономики.

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На этой неделе Украина занимает последнее 15 место среди крупных стран Европы по уровню заболеваемости COVID-19.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрия Ганиченко, на прошлой неделе рост заболеваемости в стране составил 75%, на этой неделе – 25%.

"Сейчас мы имеем ожидаемое замедление роста темпов заболеваемости, однако она все еще растет и в ближайшие две недели достигнет пиковых значений в 55 000 подтвержденных случаев в сутки, по прогнозам KSE", – сказал Ганиченко.

Как отметил Ганиченко, сейчас медицинские ресурсы заняты не критически. Хотя койки с "кислородом" заняты на 40%, реальная занятость пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет менее трети.

Первым регионом страны, в котором заболеваемость пошла на убыль, стала Ивано-Франковская область. Эпицентр заболеваемости в Украине сдвигается с западной Украины в сторону менее пораженной центральной.

Половина украинских регионов, по прогнозам KSE, могут "покраснеть" уже на этой неделе. Как отмечается, наиболее проблемным местом для областей является коэффициент обнаружения случаев, согласно которому они и отвечают условиям красной зоны эпидемической опасности.

Ожидается, что в ближайшие две недели продолжится рост уровня госпитализаций.

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Наталия Медведева
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КШЭ коронавирус
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