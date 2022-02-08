Коронавирус. Украина может достичь пика заболеваемости в ближайшие две недели – KSE

В ближайшие две недели в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом – до 55 000 подтвержденных случаев в сутки. Об этом сообщает Киевской школы экономики.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На этой неделе Украина занимает последнее 15 место среди крупных стран Европы по уровню заболеваемости COVID-19.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрия Ганиченко, на прошлой неделе рост заболеваемости в стране составил 75%, на этой неделе – 25%.

"Сейчас мы имеем ожидаемое замедление роста темпов заболеваемости, однако она все еще растет и в ближайшие две недели достигнет пиковых значений в 55 000 подтвержденных случаев в сутки, по прогнозам KSE", – сказал Ганиченко.

Как отметил Ганиченко, сейчас медицинские ресурсы заняты не критически. Хотя койки с "кислородом" заняты на 40%, реальная занятость пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет менее трети.

Первым регионом страны, в котором заболеваемость пошла на убыль, стала Ивано-Франковская область. Эпицентр заболеваемости в Украине сдвигается с западной Украины в сторону менее пораженной центральной.

Половина украинских регионов, по прогнозам KSE, могут "покраснеть" уже на этой неделе. Как отмечается, наиболее проблемным местом для областей является коэффициент обнаружения случаев, согласно которому они и отвечают условиям красной зоны эпидемической опасности.

Ожидается, что в ближайшие две недели продолжится рост уровня госпитализаций.

Читайте также: За год Украина потратила на борьбу с коронавирусом 46,4 млрд грн

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.