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COVID-19. С 11 февраля в красную зону попадут еще три области

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 18:02
COVID-19. С 11 февраля в красную зону попадут еще три области - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 11 февраля в красную зону коронавирусного карантина будут включены три области – Закарпатская, Луганская и Хмельницкая. Такое решение 8 февраля приняла Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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Сейчас в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Для данного уровня эпидопасности применяются следующие ограничения.

COVID-19. С 11 февраля в красную зону попадут еще три области

COVID-19. С 11 февраля в красную зону попадут еще три области

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Вадим Ребрина
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карантин коронавирус
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