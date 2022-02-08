COVID-19. С 11 февраля в красную зону попадут еще три области
08.02.2022, 18:02
Иллюстративное фото: depositphotos.com
С 11 февраля в красную зону коронавирусного карантина будут включены три области – Закарпатская, Луганская и Хмельницкая. Такое решение 8 февраля приняла Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
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Сейчас в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.
Для данного уровня эпидопасности применяются следующие ограничения.
- Вчера, 7 февраля, в Украине выявили 34 353 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 378). Лидируют Киев (2862), Одесская (3921), Львовская (2336) и Харьковская (2022) области.
- На пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев.
- При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.
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