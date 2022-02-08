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Коронавирус. В Украине более 34 000 заболевших за сутки. Лидируют Одесская область и Киев

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08.02.2022, 08:51
Коронавирус. В Украине более 34 000 заболевших за сутки. Лидируют Одесская область и Киев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 7 февраля, в Украине выявили 34 353 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 378). Лидируют Киев (2862), Одесская (3921), Львовская (2336) и Харьковская (2022) области. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 255 инфицированных (днем ранее – 115), выздоровели – 15 193 (5024), были госпитализированы – 2168 (2699).

Было сделано 131 881 тест (118 699). Методом ПЦР – 68 778 (74 083), ИФА – 5358 (2618), экспресс-тестов – 57 745 (30 647).

На утро 8 февраля в Украине зафиксировали 4 341 790 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 101 647 инфицированных, выздоровели – 3 696 285.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2862 новых заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2266);
Винницкая область – 857 (418);
Волынская – 1138 (586);
Днепропетровская – 1960 (988);
Донецкая – 1532 (620);
Житомирская – 739 (1188);
Закарпатская – 786 (471);
Запорожская – 1262 (446);
Ивано-Франковская – 540 (779);
Киевская – 1113 (586);
Кировоградская – 328 (213);
Луганская – 727 (248);
Львовская – 2336 (2122);
Николаевская – 862 (990);
Одесская – 3921 (2033);
Полтавская – 1264 (496);
Ровенская – 1827 (1142);
Сумская – 1555 (1024);
Тернопольская – 1415 (907);
Харьковская – 2022 (1609);
Херсонская – 963 (703);
Хмельницкая – 1210 (1713);
Черкасская – 1169 (676);
Черновицкая – 968 (749);
Черниговская – 997 (407).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Оксана Житнюк
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киев МОЗ коронавирус COVID-19 области
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