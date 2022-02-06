Для пациентов из групп риска. В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса
Сегодня в Украину прибыло 60 000 курсов зарегистрированного в конце января препарата Молнупиравир для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В МОЗ ожидают, что таблетки американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme помогут Украине в борьбе с эпидемией коронавируса и в сохранении жизни пациентов из групп риска.
В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы, а к апрелю ожидается поставка еще 240 000 курсов препарата.
В МОЗ сообщают, что Молнупиравир будет назначаться в первую очередь пациентам из групп риска, чтобы избежать перехода из легкой степени тяжести заболевания в среднюю и тяжелую.
Молнупиравир – это препарат прямого действия (в виде таблеток), блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращающий размножение вируса и снижающий риск тяжелого течения болезни.
- На пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев.
- При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.
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