Для пациентов из групп риска. В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса

Сегодня в Украину прибыло 60 000 курсов зарегистрированного в конце января препарата Молнупиравир для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В МОЗ ожидают, что таблетки американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme помогут Украине в борьбе с эпидемией коронавируса и в сохранении жизни пациентов из групп риска.

В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы, а к апрелю ожидается поставка еще 240 000 курсов препарата.

В МОЗ сообщают, что Молнупиравир будет назначаться в первую очередь пациентам из групп риска, чтобы избежать перехода из легкой степени тяжести заболевания в среднюю и тяжелую.

Молнупиравир – это препарат прямого действия (в виде таблеток), блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращающий размножение вируса и снижающий риск тяжелого течения болезни.

СПРАВКА. Компания-производитель Merck провела исследование, в котором участвовали 775 человек, заразившихся COVID-19 в формах от легкой до умеренной степени тяжести. В рамках исследования часть пациентов принимали Молнупиравир, и только 7,3% из них были госпитализированы в течение 30 дней после постановки диагноза. Часть пациентов получали плацебо – из них 14,1% были госпитализированы. Во время исследования ни один пациент, принимавший Молнупиравир, не умер, а среди принимавших плацебо было зафиксировано восемь летальных случаев.

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Оксана Житнюк

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