МОЗ зарегистрировал таблетки от COVID-19 Молнупиравир: скоро обещают завезти в Украину
Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат Молнупиравир против коронавируса. Поставки таблеток в Украину ожидаются в ближайшее время, сообщает пресс-служба МОЗ.
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Молнупиравир используют для лечения COVID-19 прежде всего в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому. Это препарат прямого действия (в виде таблеток), блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращающий размножение вируса и снижающий риск тяжелого течения болезни.
"Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 000 курсов препарата Молнупиравир", – сообщил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.
Регистрация препарата в Украине уже завершена, поэтому МОЗ ожидает его поставки в ближайшее время.
- В Украине началась новая волна коронавируса из-за штамма омикрон. На пике ожидается по 59 000 заболевших COVID-19 ежедневно или больше.
- МОЗ призывает украинцев усилить свою защиту бустерной дозой, если пришло время: бустерная вакцинация доступна всем желающим через полгода после второй дозы прививки.
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