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МОЗ зарегистрировал таблетки от COVID-19 Молнупиравир: скоро обещают завезти в Украину

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 13:01
МОЗ зарегистрировал таблетки от COVID-19 Молнупиравир: скоро обещают завезти в Украину - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат Молнупиравир против коронавируса. Поставки таблеток в Украину ожидаются в ближайшее время, сообщает пресс-служба МОЗ.

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Молнупиравир используют для лечения COVID-19 прежде всего в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому. Это препарат прямого действия (в виде таблеток), блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращающий размножение вируса и снижающий риск тяжелого течения болезни.

"Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 000 курсов препарата Молнупиравир", – сообщил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

Регистрация препарата в Украине уже завершена, поэтому МОЗ ожидает его поставки в ближайшее время.

СПРАВКА. Компания-производитель Merck провела исследование, в котором участвовали 775 человек, заразившихся COVID-19 в формах от легкой до умеренной степени тяжести. В рамках исследования часть пациентов принимали препарат Молнупиравир, и только 7,3% из них были госпитализированы в течение 30 дней после постановки диагноза. Часть пациентов получали плацебо – из них 14,1% были госпитализированы. Во время исследования ни один пациент, принимавший Молнупиравир, не умер, а среди принимавших плацебо было зафиксировано восемь летальных случаев.

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Оксана Житнюк
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МОЗ таблетки препарат коронавирус Молнупиравир
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