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Коронавирус. ВСУ подготовили санитарный катер Сокаль для изоляции больных: фото

Коронавирус. ВСУ подготовили санитарный катер Сокаль для изоляции больных: фото - Фото
Санитарный катер Сокаль (Фото: Минобороны)
13.04.2020, 16:25

Санитарный катер Сокаль подготовили для изоляции военных, инфицированных коронавирусом

Санитарный катер Сокаль ВМС ВСУ, предназначенный для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море, подготовили для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

Отмечается, что Сокаль разделен на две части – медицинскую и ту, где находится экипаж. Сообщается, что в случае необходимости на катере можно будет разместить "определенное количество больных".

Санитарный катер Сокаль (Фото: Минобороны)

По информации Минобороны, на территории Практической гавани находится немало кораблей. Для того, чтобы ограничить передвижения больного с КПП воинской части и его контакта со здоровыми людьми, командование решило в случае необходимости для изоляции инфицированных использовать санитарный катер.

Уточняется, что по прибытии больного на борт Сокаля будет проведен его осмотр, забор необходимых образцов для анализов. На основе данных медицинские работники примут решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции.

Санитарный катер Сокаль (Фото: Минобороны)

В Минобороны добавили, что на Сокале есть два изолятора: один – общий, второй – для тяжелых больных. Катер оборудован душевыми кабинами, операционной, где можно проводить лечебные процедуры, медаппаратурой, фиксирующей пульс, давление, температуру.

Санитарный катер Сокаль (Фото: Минобороны)

Катер обеспечен дезинфекционными средствами, а также всеми необходимыми медикаментами для оказания помощи.

Чтобы экипаж и больные не ходили на общий камбуз, на борту организовано соответствующее питание.

  • По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.
Наталия Медведева
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ВМС ВСУ коронавирус санитарный катер сокаль
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