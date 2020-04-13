Коронавирус. ВСУ подготовили санитарный катер Сокаль для изоляции больных: фото

Санитарный катер Сокаль (Фото: Минобороны)

Санитарный катер Сокаль ВМС ВСУ, предназначенный для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море, подготовили для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что Сокаль разделен на две части – медицинскую и ту, где находится экипаж. Сообщается, что в случае необходимости на катере можно будет разместить "определенное количество больных".

По информации Минобороны, на территории Практической гавани находится немало кораблей. Для того, чтобы ограничить передвижения больного с КПП воинской части и его контакта со здоровыми людьми, командование решило в случае необходимости для изоляции инфицированных использовать санитарный катер.

Уточняется, что по прибытии больного на борт Сокаля будет проведен его осмотр, забор необходимых образцов для анализов. На основе данных медицинские работники примут решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции.

В Минобороны добавили, что на Сокале есть два изолятора: один – общий, второй – для тяжелых больных. Катер оборудован душевыми кабинами, операционной, где можно проводить лечебные процедуры, медаппаратурой, фиксирующей пульс, давление, температуру.

Катер обеспечен дезинфекционными средствами, а также всеми необходимыми медикаментами для оказания помощи.

Чтобы экипаж и больные не ходили на общий камбуз, на борту организовано соответствующее питание.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.