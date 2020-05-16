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Коронавирус. За сутки больше всего заболевших в Киеве и двух областях - карта

Коронавирус. За сутки больше всего заболевших в Киеве и двух областях - карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
16.05.2020, 10:06

По данным Минздрава, с начала эпидемии нуждались в госпитализации 5669 человек

За минувшие сутки наибольшее количество заражения COVID-19 зарегистрированы в Киевской области (49), Черновецкой (47) и Киеве (153). Об этом заявил на брифинге сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.

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Случаи COVID-19 подтверждены по областям:

  • Винницкая  700 (385 выздоровели);
  • Волынская - 599 (149 выздоровели);
  • Днепропетровская  - 806 (95 выздоровели);
  • Донецкая  - 121 (34 выздоровели);
  • Житомирская- 540 (140 выздоровели);
  • Закарпатская  - 858 (159 выздоровели);
  • Запорожская  - 365 (181 выздоровели);
  • Ивано-Франковская  - 1200 (468 выздоровели);
  • Киев - 2221 (222 выздоровели);
  • Киевская - 1143 (206 выздоровели);
  • Кировоградская  - 441 (310 выздоровели);
  • Луганская - 42 (18 выздоровели);
  • Львовская  - 969 (186 выздоровели);
  • Николаевская - 236 (82 выздоровели);
  • Одесская  - 734 (43 выздоровели);
  • Полтавская - 263 (179 выздоровели);
  • Ровенская  - 1104 (347 выздоровели);
  • Сумская - 161 (89 выздоровели);
  • Тернопольская  - 1065 (547 выздоровели);
  • Харьковская - 773 (119 выздоровели);
  • Херсонская  - 167 (104 выздоровели);
  • Хмельницкая - 235 (55 выздоровели);
  • Черкасская  - 363 (200 выздоровели);
  • Черновицкая  - 2647 (563 выздоровели);
  • Черниговская. -105 (25 выздоровели).

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Карта по областям

Фото: пресс-служба Минздрава

Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека.

  • 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы.
Арина Толина
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