Коронавирус. За сутки больше всего заболевших в Киеве и двух областях - карта

За минувшие сутки наибольшее количество заражения COVID-19 зарегистрированы в Киевской области (49), Черновецкой (47) и Киеве (153). Об этом заявил на брифинге сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.
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Случаи COVID-19 подтверждены по областям:
- Винницкая 700 (385 выздоровели);
- Волынская - 599 (149 выздоровели);
- Днепропетровская - 806 (95 выздоровели);
- Донецкая - 121 (34 выздоровели);
- Житомирская- 540 (140 выздоровели);
- Закарпатская - 858 (159 выздоровели);
- Запорожская - 365 (181 выздоровели);
- Ивано-Франковская - 1200 (468 выздоровели);
- Киев - 2221 (222 выздоровели);
- Киевская - 1143 (206 выздоровели);
- Кировоградская - 441 (310 выздоровели);
- Луганская - 42 (18 выздоровели);
- Львовская - 969 (186 выздоровели);
- Николаевская - 236 (82 выздоровели);
- Одесская - 734 (43 выздоровели);
- Полтавская - 263 (179 выздоровели);
- Ровенская - 1104 (347 выздоровели);
- Сумская - 161 (89 выздоровели);
- Тернопольская - 1065 (547 выздоровели);
- Харьковская - 773 (119 выздоровели);
- Херсонская - 167 (104 выздоровели);
- Хмельницкая - 235 (55 выздоровели);
- Черкасская - 363 (200 выздоровели);
- Черновицкая - 2647 (563 выздоровели);
- Черниговская. -105 (25 выздоровели).
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Фото: пресс-служба Минздрава
Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека.
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15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы.
Арина Толина