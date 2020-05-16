Коронавирус. За сутки больше всего заболевших в Киеве и двух областях - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За минувшие сутки наибольшее количество заражения COVID-19 зарегистрированы в Киевской области (49), Черновецкой (47) и Киеве (153). Об этом заявил на брифинге сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.

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Случаи COVID-19 подтверждены по областям:

Винницкая 700 (385 выздоровели);

Волынская - 599 (149 выздоровели);

Днепропетровская - 806 (95 выздоровели);

Донецкая - 121 (34 выздоровели);

Житомирская- 540 (140 выздоровели);

Закарпатская - 858 (159 выздоровели);

Запорожская - 365 (181 выздоровели);

Ивано-Франковская - 1200 (468 выздоровели);

Киев - 2221 (222 выздоровели);

Киевская - 1143 (206 выздоровели);

Кировоградская - 441 (310 выздоровели);

Луганская - 42 (18 выздоровели);

Львовская - 969 (186 выздоровели);

Николаевская - 236 (82 выздоровели);

Одесская - 734 (43 выздоровели);

Полтавская - 263 (179 выздоровели);

Ровенская - 1104 (347 выздоровели);

Сумская - 161 (89 выздоровели);

Тернопольская - 1065 (547 выздоровели);

Харьковская - 773 (119 выздоровели);

Херсонская - 167 (104 выздоровели);

Хмельницкая - 235 (55 выздоровели);

Черкасская - 363 (200 выздоровели);

Черновицкая - 2647 (563 выздоровели);

Черниговская. -105 (25 выздоровели).

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Фото: пресс-служба Минздрава

Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека.

15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы.