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Короновирус. Выдачу загранпаспортов ограничили на время каратинных мер

Короновирус. Выдачу загранпаспортов ограничили на время каратинных мер - Фото
Фото: depositphotos.com
20.03.2020, 14:43

Госмиграционная служба ограничила оформление загранпаспортов на время, пока Украина борется с коронавирусной инфекцией

В период карантина Государственная миграционная служба ограничила оформление загранпаспортов и сократила количество предоставляемых админуслуг. Об этом пишет пресс-центр ГМС.

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Выдача загранпаспортов временно будет осуществляться только при условии острой необходимости: для лечения за границей, сопровождения тяжелобольных или в связи со смертью родственников за пределами страны.

Также украинцы в период карантинных мер смогут восстановить украденные внутренние паспорта, вклеить в них при необходимости фото и получить новый ID-паспорт или вид на жительство с целью получения публичных, административных или финансовых услуг.

ГМС призвала граждан воздержаться от посещения их отделений в этот период.

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