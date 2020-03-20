Короновирус. Выдачу загранпаспортов ограничили на время каратинных мер

В период карантина Государственная миграционная служба ограничила оформление загранпаспортов и сократила количество предоставляемых админуслуг. Об этом пишет пресс-центр ГМС.
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Выдача загранпаспортов временно будет осуществляться только при условии острой необходимости: для лечения за границей, сопровождения тяжелобольных или в связи со смертью родственников за пределами страны.
Также украинцы в период карантинных мер смогут восстановить украденные внутренние паспорта, вклеить в них при необходимости фото и получить новый ID-паспорт или вид на жительство с целью получения публичных, административных или финансовых услуг.
ГМС призвала граждан воздержаться от посещения их отделений в этот период.
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