Короновирус. Выдачу загранпаспортов ограничили на время каратинных мер

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В период карантина Государственная миграционная служба ограничила оформление загранпаспортов и сократила количество предоставляемых админуслуг. Об этом пишет пресс-центр ГМС.

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Выдача загранпаспортов временно будет осуществляться только при условии острой необходимости: для лечения за границей, сопровождения тяжелобольных или в связи со смертью родственников за пределами страны.

Также украинцы в период карантинных мер смогут восстановить украденные внутренние паспорта, вклеить в них при необходимости фото и получить новый ID-паспорт или вид на жительство с целью получения публичных, административных или финансовых услуг.

ГМС призвала граждан воздержаться от посещения их отделений в этот период.

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С 18 марта переписка с таможенной службой будет вестись по электронной почте.

С 19 марта банки закрыли часть отделений и сократили время работы.

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