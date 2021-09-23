Коцюбинское и Козин расширяются за счет Голосеевского нацпарка – Киевсовет против
Согласно схеме планирования территории Киевской области, принятой 9 сентября, поселок Коцюбинское расширяется за счет Национального природного парка "Голосеевский". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Киевсовета.
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Депутаты Киевсовета считают, что это – противоправное изъятие земель территориальной общины Киева и попытки изменить границы города. Они поддержали обращение в Киевский облсовет, Офис генпрокурора, НАБУ, Главное управление СБУ в Киеве и территориальное управление ГБР по поводу этой ситуации. За обращение проголосовали 88 депутатов.
Кроме Коцюбинского, по словам мэра, поселок Козин также пытается включить в свои территории соседние земли столицы. Виталий Кличко утверждает, что захват происходит при "молчаливом содействии" чиновников Госгеокадастра, которые в течение двух лет не вносят существующую границу Киева в Государственный земельный кадастр, несмотря на многочисленные обращения Киевсовета. Мэр отметил, что производство по иску к Госгеокадастру уже открыто.
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