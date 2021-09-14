Суд вернул Киеву землю заповедника на Жуковом острове, где планировалась застройка

Четыре земельных участка в заповеднике на Жуковом острове возвращены в собственность громады Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Решение о возврате Киеву четырех земельных участков стоимостью более 9,5 млн грн принял Киевский апелляционный суд.

Специализированная экологическая прокуратура обратилась в суд иском к физическому лицу, которое бесплатно получило для застройки земли ландшафтного заказника "Жуков остров". По законодательству на таких землях запрещена любая деятельность, которая негативно влияет на их состояние или препятствует их использованию по целевому назначению, отметили в прокуратуре.

Голосеевский суд Киева отказал прокуратуре, но Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул земельные участки Киеву.

Жуков остров – одна из самых больших заповедных зон Киева, где проживают многие представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу, подчеркнуто в заявлении пресс-службы ОГП.

В январе 2020 года журналисты Bihus.Info заявили, что кооператив экс-замглавы КГГА и гендиректора аэропорта Борисполь Павла Рябикина бесплатно получил землю на Жуковом острове и документацию на ее застройку.

В том же месяце КГГА попросила проверить законность отвода земель на Жуковом острове.

В июне 2021 года суд вернул Киеву землю на Трухановом острове, которую захватили охранники Медведчука.

Денис Юдин

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