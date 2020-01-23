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КГГА просит проверить законность отвода земель на Жуковом острове

КГГА просит проверить законность отвода земель на Жуковом острове - Фото
Фото: скриншот из видео Bihus.Info
23.01.2020, 14:14

Это стало результатом публикаций о застройке острова

Департамент земельных ресурсов КГГА направил просит Национальную полицию проверить законность отвода земель на Жуковом острове. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Такое обращение поручил подготовить мэр Киева Виталий Кличко после публикаций о якобы планах бизнесменов построить многоэтажные дома в рекреационной зоне.

  • Ранее Bihus.Info по результатам своего расследования написало, что кооператив "Совские пруды" экс-заместителя главы Киевской КГГА, а ныне генерального директора аэропорта Борисполь Павла Рябикина бесплатно получил землю на Жуковом острове и документацию на застройку. В августе 2019-го Департамент градостроительства и архитектуры выдал "Совским прудам" документы для застройки участка, которые есть в распоряжении Bihus.Info. 

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