КГГА просит проверить законность отвода земель на Жуковом острове

Департамент земельных ресурсов КГГА направил просит Национальную полицию проверить законность отвода земель на Жуковом острове. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Такое обращение поручил подготовить мэр Киева Виталий Кличко после публикаций о якобы планах бизнесменов построить многоэтажные дома в рекреационной зоне.
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Ранее Bihus.Info по результатам своего расследования написало, что кооператив "Совские пруды" экс-заместителя главы Киевской КГГА, а ныне генерального директора аэропорта Борисполь Павла Рябикина бесплатно получил землю на Жуковом острове и документацию на застройку. В августе 2019-го Департамент градостроительства и архитектуры выдал "Совским прудам" документы для застройки участка, которые есть в распоряжении Bihus.Info.
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