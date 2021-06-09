Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове, которую захватили охранники Медведчука

Верховный суд своим решением вернул киевской громаде 1,16 га земли стоимостью более 25 млн грн на Трухановом острове, которую незаконно захватила охранная фирма Шторм, связанная с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Прокуратура установила, что фирма незаконно заняла коммунальную землю и без разрешительных документов построила там здания и сооружения спортивно-оздоровительного комплекса. Участок для этих целей не отводился.

Сначала в 2019 году хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры. Но решение было обжаловано в апелляционной инстанции. Прокуратура пошла в Верховный суд, который и принял окончательное решение вернуть землю громаде.

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Вадим Ребрина

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