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Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове, которую захватили охранники Медведчука

09.06.2021, 19:50
Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове, которую захватили охранники Медведчука - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Верховный суд своим решением вернул киевской громаде 1,16 га земли стоимостью более 25 млн грн на Трухановом острове, которую незаконно захватила охранная фирма Шторм, связанная с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Прокуратура установила, что фирма незаконно заняла коммунальную землю и без разрешительных документов построила там здания и сооружения спортивно-оздоровительного комплекса. Участок для этих целей не отводился.

Сначала в 2019 году хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры. Но решение было обжаловано в апелляционной инстанции. Прокуратура пошла в Верховный суд, который и принял окончательное решение вернуть землю громаде.

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Вадим Ребрина
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Труханов остров виктор медведчук верховный суд шторм
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