Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове, которую захватили охранники Медведчука
Верховный суд своим решением вернул киевской громаде 1,16 га земли стоимостью более 25 млн грн на Трухановом острове, которую незаконно захватила охранная фирма Шторм, связанная с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Прокуратура установила, что фирма незаконно заняла коммунальную землю и без разрешительных документов построила там здания и сооружения спортивно-оздоровительного комплекса. Участок для этих целей не отводился.
Сначала в 2019 году хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры. Но решение было обжаловано в апелляционной инстанции. Прокуратура пошла в Верховный суд, который и принял окончательное решение вернуть землю громаде.
- В сентябре 2019 годы вышло расследование Bihus.info, в котором говорилось, что охранники Медведчука незаконно обустроили тренировочную базу на столичном Трухановом острове. Территория базы была ограждена и допуск на нее запрещен. Сам Медведчук заявил представителям СМИ, что Шторм – это "не его охранники". Но эта структура, уточнил он, охраняет его жилье, его лично и семью.
- 25 февраля 2021 года полиция в Киеве задержала микроавтобус с сотрудниками Шторма. Их подозревали в причастности к стрельбе в Голосеевском районе столицы.
- В апреле полиция провела следственные действия на Трухановом острове.
- 11 мая 2021 года СБУ объявила о подозрении Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Козаку в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление нацресурсов в украинском Крыму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, а Козак, по данным СБУ, находится в РФ.
Читайте также: Разбор | Кулаки Кремля. Как устроена частная армия Виктора Медведчука
Комментарии