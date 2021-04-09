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Полиция устроила облаву на охранную фирму, связанную с Медведчуком: фото

09.04.2021, 13:07
Полиция устроила облаву на охранную фирму, связанную с Медведчуком: фото - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
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Полиция проводит следственные действия на Трухановом острове в Киеве, где расположена тренировочная площадка охранной фирмы Шторм, которую связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом LIGA.net сообщили три источника в правоохранительных органах.

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"Департамент стратегических расследований НПУ совместно с управлением авиации и полиции на воде проводят осмотр – это следственные действия", – сообщил собеседник.

По его словам, речь может идти о незаконном отчуждении земельного участка. 

Другой источник сообщил, что следственные действия проводятся из-за охранной фирмы Шторм, которую связывают с Виктором Медведчуком и ОПЗЖ. Якобы на острове расположена тренировочная база фирмы.

"Благоустройство сносит забор на участке, а полиция охраняет порядок и проводит осмотр в рамках уголовного производства об участке", – добавил источник в правоохранительных органах.

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Это не первый инцидент с фирмой Шторм за последнее время. 25 февраля возле киевского офиса ОПЗЖ полиция задержала микроавтобус с сотрудниками фирмы.

ДОПОЛНЕНО В 14:08. В пресс-службе Департамента стратегических расследований Нацпола подтвердили, что проводят следственные действия на одной из баз в Киеве.

Сообщается, что дело открыто по факту самовольного занятия земельного участка на острове. По решению суда сегодня полиция, прокуратура, специалисты КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра осматривают участок,  расположенные на нем здания и сооружения.

В Нацполе добавили, что также привлекались работники водной полиции и полк спецназа полиции. Однако информация в СМИ о штурме базы с авиацией – неправдива, отметили правоохранители.

Читайте также: Венедиктова: Медведчук фигурирует во множестве дел, но ни одного подозрения еще нет

Марк Сировой, Петр Шуклинов
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