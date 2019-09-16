Bihus: Охрана Медведчука тренируется на острове в Киеве - видео

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Журналисты заметили на столичном Трухановом острове базу охранной фирмы, которую связывают с кумом президента РФ

Охранники народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Виктора Медведчука обустроили тренировочную базу на столичном Трухановом острове. Об этом говорится в сюжете программы Наші гроші на канале Bihus.info.

По информации журналистов, охранная фирма Шторм, которая охраняет объекты Медведчука в Киеве, разместила свою базу на берегу Труханового острова на территории в десятки тысяч квадратных метров зеленой зоны. 

Люди, которые разместились на базе, в комментарии журналистке говорят, что Шторма там нет. "Нет тут никакой охраны, ничего. Это просто база Козак", - представился один из мужчин.

В сюжете говорится, что территории предполагаемой базы Шторма ограждена и допуск на нее запрещен.

Сам Медведчук заявил представителям СМИ, что Шторм - это "не его охранники". Но эта структура, уточнил он, охраняет его жилье, его лично и семью.

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Теги: тренировочная база, охрана, Труханов остров, виктор медведчук
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