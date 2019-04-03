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03.04.2019, 22:50

#KyivNotKiev: Аэропорт Барселоны изменил написание Киева

#KyivNotKiev: Аэропорт Барселоны изменил написание Киева - Фото
Пассажир с багажом (фото - depositphotos.com)

Отныне один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev, сообщили в МИД

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Международный аэропорт Барселоны начал корректно писать название в своих табло: Kyiv, а не Kiev. Об этом сообщили в Twitter министерства иностранных дел.

"Отныне один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

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В начале октября прошлого года МИД Украины начал онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с призывом корректировки правописания города (#KyivNotKiev). Многие европейские столицы и города уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Правильное написание созвучно произношению названия столицы на украинском языке, то есть Kyiv.

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Теги: аэропорт, kyivnotkiev, Барселона
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