KyivNotKiev: Аэропорт Барселоны изменил написание Киева

Пассажир с багажом (фото - depositphotos.com)

Международный аэропорт Барселоны начал корректно писать название в своих табло: Kyiv, а не Kiev. Об этом сообщили в Twitter министерства иностранных дел.

"Отныне один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

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В начале октября прошлого года МИД Украины начал онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с призывом корректировки правописания города (#KyivNotKiev). Многие европейские столицы и города уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Правильное написание созвучно произношению названия столицы на украинском языке, то есть Kyiv.