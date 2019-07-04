KyivNotKiev. Аэропорт Женевы начал писать правильно

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Аэропорт Женевы присоединился к инициативе Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA и начал писать название украинской столицы правильно. Об этом сообщает посольство Украины в Швейцарии.

Женевский аэропорт стал вторым аэропортом Шцейцарии, который присоединился к акции.

В октябре 2018 года МИД совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

Вчера, 3 июля, аэропорт Каира начал писать название украинской столицы латиницей правильно. Он стал 50-ым аэропортом мира, который присоединился к инициативе.

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