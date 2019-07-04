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04.07.2019, 14:23

#KyivNotKiev. Аэропорт Женевы начал писать правильно

#KyivNotKiev. Аэропорт Женевы начал писать правильно - Фото
Фото: ЕРА

Уже второй аэропорт Швейцарии присоединился к инициативе украинского МИД

Аэропорт Женевы присоединился к инициативе Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA и начал писать название украинской столицы правильно. Об этом сообщает посольство Украины в Швейцарии. 

Женевский аэропорт стал вторым аэропортом Шцейцарии, который присоединился к акции.

В октябре 2018 года МИД совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

Вчера, 3 июля, аэропорт Каира начал писать название украинской столицы латиницей правильно. Он стал 50-ым аэропортом мира, который присоединился к инициативе. 

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Теги: аэропорт, Женева, #KyivNotKiev, #CorrectUA
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