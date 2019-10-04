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Легализация игорного бизнеса: что думают украинцы - данные опроса

Легализация игорного бизнеса: что думают украинцы - данные опроса - Фото
Космолот (фото - Евгений Шишацкий/LIGA.net)
04.10.2019, 22:58

Четверть опрошенных социологами назвали себя азартными людьми

Более половины опрошенных украинцев (почти 60%) не поддерживает легализацию игорного бизнеса не при каких условиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг, опубликованные 4 октября.

По данным опроса, только 11% респондентов считают, что игорный бизнес нужно легализовать без ограничений, а 27% поддерживают легализацию, но при условии создания спецзон.

Как утверждают социологи, почти половина опрошенных выступает за разрешение лотерей, четверть - ставок в букмекерских конторах и казино. Легализацию интернет-казино, игровых автоматов и карточных игр на деньги поддержали 12%, 12% и 11% соответственно. Примечательно, что азартными людьми себя назвала четверть опрошенных. 73% - таковыми не считают.

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84% респондентов сказали, что не играли лично в любые азартные деньги за последние пять лет, 3% играли часто, 9% - несколько раз, а 3% - единожды. Чаще всего опрошенные играли в лотереи (31%), а также делали ставки у букмекеров (29%). По 25% играли на игровых автоматах и в карты на деньги; каждый шестой - в интернет-казино, десятый - в казино.

Опрос проводился с 27 по 30 сентября среди лиц старше 18 лет. Выборка составила 2000 респондентов, статистическая погрешность - не более 2,2%. Людей опрашивали путем формализованного интервью.

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