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24.10.2018, 15:45

LIGA.net не публикует фейки и манипуляции - исследование ИМИ

LIGA.net не публикует фейки и манипуляции - исследование ИМИ - Фото
LIGA.net

Эксперты выборочно проанализировали новости с топ-50 читаемых в Украине сайтов новостей и составили антирейтинг

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Эксперты Института массовой информации проанализировали топ-50 читаемых в Украине СМИ на предмет нарушения стандартов и наличия неправдивой информации. У издания LIGA.net при исследовании таких нарушений обнаружено не было.

Занимают последние места, соответственно, тоже соблюдают журналистские стандарты издания Укринформ, Радио Свобода и Hromadske.

Эксперты выборочно проанализировали 100 новостей с каждого сайта за одну неделю. Новости анализировались на предмет наличия фейка, вражды, манипуляции эмоциями, недостоверности, манипулятивного заголовка, ненадежного источника. Каждый вид нарушения отнимал баллы от рейтинга сайта.

Длина каждой "макаронины" означает количество новостей с нарушениями стандартов. Первые сайты – наибольшее количество нарушений, последние – наименьшее.

В исследовании анализировались не только украинские, но и российские СМИ, поскольку они вошли в топ-50 читаемых украинцами.

Первые места в антирейтинге занимают сайты KP.ru, From-ua.com, Znaj.ua, Politeka.net, Strana.ua, Vesti.ru, Apostrophe.ua, KP.ua, Telegraf.com.ua, Lenta.ru.

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В сентябре LIGA.net стала первой среди интернет-СМИ в рейтинге соблюдения стандартов журналистики по итогам трех кварталов.

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Теги: сми, исследование, ими, liga.net, антирейтинг
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