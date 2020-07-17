Ливни, грозы и град. Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, 18-19 июля на западе - высокая вероятность ливней, гроз и града

Cегодня, 17 июля, на западе страны ожидаются дожди, грозы, местами - ливни и град. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, осадки периодически будут на севере, востоке, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории сохранится сухая погода.

Воздух прогреется до + 25, + 29 градусов, лишь в западных областях будет + 21, + 24 градуса.

В Киеве 17 июля - без существенных осадков, максимум локальный дождь с грозой. В течение дня предполагается до +27 градусов.

"Вниманию жителей западной части Украины и туристов, которые собираются туда в ближайшие выходные: 18-19 июля там высокая вероятность ливней, гроз и града", - отметила Диденко.

14 июля сообщалось , что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

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Арина Толина

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