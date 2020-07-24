Локальные грозовые дожди и до +30 градусов: какой будет погода - карта
24.07.2020, 09:13
Фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, на юге ожидается 24 июля до +30 градусов
В Украине на большинстве территории страны сегодня сохранится сухая погода, дожди с грозами ожидаются в центральных областях, на северо-востоке, Прикарпатье и в Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха немного повысится, в течение дня будет + 23 + 28 градусов, на юге и юго-востоке + 26 + 32 градуса.
В Киеве - температура воздуха будет колебаться около +25, +26 градусов.
"Выходные будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями", - уточнила синоптик.
- 22 июля сообщалось, что через Украину пройдет атмосферный фронт.
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