Локальные грозовые дожди и до +30 градусов: какой будет погода - карта

По прогнозам Укргидрометцентра, на юге ожидается 24 июля до +30 градусов

В Украине на большинстве территории страны сегодня сохранится сухая погода, дожди с грозами ожидаются в центральных областях, на северо-востоке, Прикарпатье и в Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха немного повысится, в течение дня будет + 23 + 28 градусов, на юге и юго-востоке + 26 + 32 градуса.

В Киеве - температура воздуха будет колебаться около +25, +26 градусов.

"Выходные будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями", - уточнила синоптик.

22 июля сообщалось , что через Украину пройдет атмосферный фронт.

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Арина Толина

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