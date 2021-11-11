Ляшко: Миру грозит постантибиотиковая эра, ежегодно могут умирать по 10 млн людей

Миру грозит стойкость к антибиотикам, из-за которой ежегодно могут умирать до 10 млн человек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, стойкость к противомикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения. Сейчас ежегодно умирают около 700 000 человек из-за инфицирования стойкими к антибиотикам бактериями.

"При потере контроля за назначением и лечением антибиотиками эта цифра может достичь 10 млн ежегодно уже через 30 лет. И это не картина из фильмов ужасов, это возможное наступление постантибиотиковой эры", – сказал он.

Ляшко объяснил, что когда антибиотики перестанут работать, смертельно опасной может стать любая болезнь, которая сегодня при правильном лечении проходит почти незаметно.

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Глава Минздрава отметил, что на фоне пандемии коронавируса наблюдается рост продаж и использования антибактериальных препаратов.

"Хочу подчеркнуть: антибактериальные препараты не активны против вирусов, в том числе против коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является прямым показанием для назначения антибиотиков", – сказал он.

Ляшко добавил: назначение антибактериальной терапии при коронавирусе оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции. Глава МОЗ подчеркнул: эти признаки должен устанавливать медик.

"Не занимайтесь самолечением, не употребляйте антибиотики для профилактики, вакцинируйтесь", – призвал он.

В апреле в Минздраве заявляли о планах сделать антибиотики рецептурными – чтобы они не продавались без е-рецепта.

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Марк Сировой

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