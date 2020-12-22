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МОЗ хочет продавать некоторые лекарства только по е-рецепту с апреля. Потом – антибиотики

22.12.2020, 12:10
МОЗ хочет продавать некоторые лекарства только по е-рецепту с апреля. Потом – антибиотики - Фото
Максим Степанов під час інтерв'ю з LIGA.Life (Фото: Дмитро Трембачук)

Министерство здравоохранения разрабатывает программу, при которой с первого апреля 2021 года продажа инсулина, иммуносупрессивных и наркосодержащих лекарств будет производится только при наличии электронного рецепта от врача. Позднее антибиотики также не будут продаваться без е-рецепта. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов

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"В условиях действующей нормативно-правовой базы мы усиливаем контроль, внося изменения к выписке рецептов, выдаче лекарств в аптеках", – сказал министр.

По его словам, Государственной лекарственной службе уже поручено вести учет рецептов. Он отметил, что сейчас ведомство контролирует хранение в аптеках рецептов на антибиотики – они должны храниться там один год.

  • 8 марта 2019 года правительство утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, по которому продажа антибиотиков должна проводиться по рецепту
  • Позднее, в сентябре этого года, Степанов представил поэтапный план перехода от бумажных рецептов врачей к электронным.

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Станислав Стороженко
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