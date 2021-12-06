Ляшко сам себя вакцинировал от гриппа: фото

Глава Минздрава Виктор Ляшко самостоятельно привился от гриппа, напомнив, что вакцину от этого заболевания можно сочетать с вакциной от коронавируса. Об этом Ляшко сообщил в Facebook.

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"Вакцинировался от гриппа. Для меня эта ежегодная прививка уже традиционна. Я делаю ее самостоятельно себе и своей семье", – написал он.

Ляшко пояснил, что в этом году вакцинировался позже обычного, поскольку ждал, когда всю закупленную вакцину против гриппа развезут в регионы.

По словам министра, в этом году на средства госбюджета закуплено более 180 000 доз вакцины против гриппа. Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов. Украина также получила 30 000 доз вакцины для профилактики гриппа среди медработников бесплатно в рамках механизма PIVI.

"Напомню, что вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа, только в разные руки. Вакцинируйтесь! Не отказывайте себе в праве быть защищенным", – призвал глава Минздрава.

В начале ноября в Украине запустили пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках.

Вадим Ребрина

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