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04.03.2019, 06:49

Масленица-2019, приметы и традиции: что нужно знать

Масленица-2019, приметы и традиции: что нужно знать - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Самым популярным блюдом на Масленицу считаются блины

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Сегодня начинается Масленица, которая продлится до 10 марта в этом году.

Масленица - неделя, предшествующая Великому посту (семь недель до Пасхи). Это давний праздник, прижившийся еще со времен язычников, когда устраивали ритуалы проводов зимы и встречи весны - пробуждения земли, солнца, света.

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Именно в честь солнца на Масленицу пекли блины, которые являются главным и неотъемлемым атрибутом нынешнего праздника.

Масленичная неделя делится на два периода: с понедельника по среду - узкая Масленица, с четверга по воскресенье - широкая Масленица. В первые три дня можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга все работы прекращаются.

У каждого дня Масленицы есть свое название и традиции:

Понедельник (4 марта) - Встреча Масленицы

По традиции в этот день хозяйки начинают печь блины. Первый блин обязательно нужно отдать нуждающимся людям. В понедельник свекровь отправляет невестку к ее родителям, чтобы она помогла приготовить ужин, за которым вечером собирается вся семья.

Вторник (5 марта) – Заигрыш

В этот день принято знакомиться и искать вторую половинку. Молодежь организовывает гуляния с забавами и конкурсами, где делится друг с другом блинами, и присматривают себе пару.

Среда (6 марта) - Лакомка

В этот день принято заниматься приготовлением вкусных блюд и приглашать в дом гостей. На стол ставят блины с самыми разными начинками, а также медовые пряники и прочие сладости.

Четверг (7 марта) - Разгуляй

С этого дня откладываются все хозяйственные работы и начинается веселье. В четверг принято устраивать различные фестивали с танцами и песнями, водить хороводы и играть в снежки.

Пятница (8 марта) - Тещины вечера

Тут название говорит само за себя. В этот день зять обязательно должен проведать свою любимую тещу. А та специально для него должна напечь вкусных блинов.

Суббота (9 марта) - Заловкины посиделки

На шестой день издавна принято приглашать в гости сестру мужа и угощать ее блинами. Если сестры нет, то в гости зовут других его близких родственников.

Воскресенье (10 марта) - Прощеное воскресенье

В этот день люди просят прощения у тех, кому причинили вред или просто обидели. Кроме того, завершающий день Масленицы нужно првести весело и не поддаваться унынию.

Что нельзя делать на Масленицу:

  • В период Масленицы не рекомендуют употреблять алкогольные напитки.
  • Нельзя ссориться, злиться, сквернословить.
  • На Масленицу принято гулять и веселиться, а вот грустить и унывать - нет.
  • На Масленицу нельзя встречать гостей в неубранном доме.
  • Во время масленичной недели мясо и мясные продукты есть нельзя, так как этот период предшествует Великому посту. Однако запрет не касается рыбы, морепродуктов и молочных продуктов - их есть можно.

Масленица - праздник больше мирской, нежели христианский. Церковь называет ее "светлым предпутием воздержания" и "началом умиления и покаяния", а не преданием разгулу, обжорству, мирским забавам и развлечениям.

Абсолютное большинство украинцев (85%) любит новогодние праздники, а 64,5% планируют встретить новый 2019 год дома.

 

 

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Теги: приметы, традиции, масленица
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