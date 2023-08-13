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Месяц до 1 сентября: убежищами оборудованы только 68% образовательных учреждений – премьер

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 17:40
Месяц до 1 сентября: убежищами оборудованы только 68% образовательных учреждений – премьер - Фото
Выпускной в Буче в 2023 году (Фото - EPA)

Убежищами на случай воздушной тревоги оборудованы только две трети учебных заведений Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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До начала учебного года осталось меньше месяца, а укрытия оборудованы только в 68% образовательных учреждений, завил премьер. 

"Этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытия правительство выделило еще в апреле", – написал Шмыгаль.

По его словам, в условиях войны обучение может проводиться как очно, так и онлайн, а также в смешанной форме – решения об этом смогут принимать на местах в зависимости от ситуации с безопасностью. 

В отдельных школах будет введен специальный формат для учеников, которые находятся за рубежом – им будет преподаваться только украинский компонент школьной программы в объеме от шести до восьми уроков в неделю.

Сергей Бережной
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