Месяц до 1 сентября: убежищами оборудованы только 68% образовательных учреждений – премьер

Убежищами на случай воздушной тревоги оборудованы только две трети учебных заведений Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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До начала учебного года осталось меньше месяца, а укрытия оборудованы только в 68% образовательных учреждений, завил премьер.

"Этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытия правительство выделило еще в апреле", – написал Шмыгаль.

По его словам, в условиях войны обучение может проводиться как очно, так и онлайн, а также в смешанной форме – решения об этом смогут принимать на местах в зависимости от ситуации с безопасностью.

В отдельных школах будет введен специальный формат для учеников, которые находятся за рубежом – им будет преподаваться только украинский компонент школьной программы в объеме от шести до восьми уроков в неделю.

9 августа в Министерстве образования и науки завили, что 80-85% школ начнут новый учебный год очно или в смешанном формате.

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