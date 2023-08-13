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Місяць до 1 вересня: сховищами обладнано лише 68% освітніх установ – прем'єр

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 17:40
Місяць до 1 вересня: сховищами обладнано лише 68% освітніх установ – прем'єр - Фото
Випускний у Бучі у 2023 році (Фото - EPA)

Укриттями на випадок повітряної тривоги обладнано лише дві третини навчальних закладів України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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До початку навчального року залишилося менш ніж місяць, а укриття обладнані лише в 68% освітніх установ, заявив прем'єр.

"Цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні", – написав Шмигаль.

За його словами, в умовах війни навчання може проводитися як очно, так і онлайн, а також у змішаній формі – рішення про це зможуть ухвалити на місцях, залежно від ситуації з безпекою.

В окремих школах буде запроваджено спеціальний формат для учнів, які перебувають за кордоном – їм викладатиметься лише український компонент шкільної програми обсягом від шести до восьми уроків на тиждень.

Сергій Бережний
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