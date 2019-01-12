Метели и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 12 января, по всей территории страны будут усложнены погодные условия. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
На дорогах ожидается гололедица.
Ночью и утром в восточных регионах порывы ветра, по прогнозу, достигали 15-20 м/с. Также синоптики предупреждают о метелях, налипании мокрого снега и гололеде.
Ухудшение погодных условий отвечает первому уровню опасности.
8 января 2019 года синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украине ожидается в ближайшее время влажная погода. "Температура воздуха - аттракционные горки", - сказала синоптик.