Метели и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды

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Сегодня, 12 января, по всей территории страны будут усложнены погодные условия. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

На дорогах ожидается гололедица.

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Ночью и утром в восточных регионах порывы ветра, по прогнозу, достигали 15-20 м/с. Также синоптики предупреждают о метелях, налипании мокрого снега и гололеде.

Ухудшение погодных условий отвечает первому уровню опасности.