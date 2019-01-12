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12.01.2019, 09:55

Метели и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Метели и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня особенно внимательными нужно быть водителям, потому что гололед будет на дорогах по всей стране

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Сегодня, 12 января, по всей территории страны будут усложнены погодные условия. Об этом предупреждает Укргидрометцентр. 

На дорогах ожидается гололедица. 

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Ночью и утром в восточных регионах порывы ветра, по прогнозу, достигали 15-20 м/с. Также синоптики предупреждают о метелях, налипании мокрого снега и гололеде.

Ухудшение погодных условий отвечает первому уровню опасности. 

8 января 2019 года синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украине ожидается в ближайшее время влажная погода. "Температура воздуха - аттракционные горки", - сказала синоптик.

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Теги: погода, прогноз, снег, гололед, метель
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