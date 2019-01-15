Метели и штормовой ветер: погода ухудшится - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Укргидрометцентра, сегодня утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами метели. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Утром 15 января в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с, метели (уровень опасности, желтый)", - уточнили в пресс-службе.

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Синоптик Наталья Диденко сообщила, сегодня атмосферный фронт северного циклона Florenz придет в Украину, поэтому выпадать снег и мокрый снег.

Фото: meteo.gov.ua

"15 января фронт дойдет до восточной части - соответственно, мокрый снег, на юге с дождем, предполагается в южной части и на востоке Украины (кроме Одесской)", - сказала Диденко.

Также небольшой снег снова появится в западных областях.

На севере и в центре завтра днем ​​- без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег.

Днем ​​во вторник ожидается в Украине 0, -3 градуса, на юге и востоке 0, + 3 градуса, в Крыму до +6 градусов.

В Киеве сегодня в течение дня – снег, днем ​​-2, -4 градуса.

"17-18 января в Киеве потеплеет. Очередное похолодание придет с 21 января", - уточнила синоптик.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.