Метели и снег до 20 см: где и когда ухудшится погода - карты

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По данным УкрГидрометцентра, 10 января в южных, днем ​​и в восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях - снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области – сильный снег.

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11 января в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра будут 15-20 м/с; в центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами - сильный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя.

Фото: meteo.gov.ua

"Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтому) уровню опасности", - уточнили в пресс-службе.

8 января 2019 года синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украине ожидается в ближайшее время влажная погода. "Температура воздуха - аттракционные горки", - сказала синоптик.