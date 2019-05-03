МИД предостерег украинцев, планирующих поездку в Тунис

Фото: pixabay.com

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел призвал украинцев, планирующих поездку в Тунис, "учитывать существующие риски безопасности" в этой стране, связанные с повышенной террористической угрозой. Об этом пишет пресс-служба МИД.

"Следует также учитываться, что вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутренне политическая ситуация в Алжире имеют негативное влияния на ситуацию в Тунисе", - говорится в сообщении.

Реклама

МИД дал ряд советов тем, кто собирается в эту страну: быть особо внимательным и острожным, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей и не принимать участие в акциях протеста; всегда иметь при себе документы; выполнять указания местных правоохранителей; по возможности, иметь при себе мобильный телефон с сим-картой местного оператора.

Консульская служба также советует без необходимости не покидать места организованного отдыха, которые находятся под охраной; максимально осторожно передвигаться в ночное время; воздержаться от поездок в вилайеты Кассерин, Кеф, Сиди Бузид, Кбили, Дуз, Куйруан, Татуин, Медденин, а также в пограничные с Ливией и Алжиром территории; отдавать предпочтение групповым экскурсиям; при выборе места отдыха отдавать предпочтение гостиницам, расположенным в больших туристических центрах страны (города Тунис, Хаммамет, Сус, Магдия, Набель, Монастир, Табарка, Тозер, остров Джерба).

Ранее сегодня сообщалось, что министр иностранных дел Павел Климкин зовет людей на массовую акцию в память о репрессированных при СССР и погибших за Украину, которая станет ответом на очередной призыв канала "Интер" провести 9 мая в столице мероприятие "Никто не забыт, ничто не забыто" - фактически российскую акцию "Бессмертный полк".