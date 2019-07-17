МИД предупредил украинцев о забастовках в аэропорту Лондона

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Министерство иностранных дел предупреждает украинцев о запланированных забастовках в лондонском аэропорту Хитроу.

"Рекомендуем гражданам Украины использовать другие аэропорты Лондона в эти дни, если это возможно, а в случае запланированных рейсов из/в аэропорт Хитроу, отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять ваш перелет, а также служб аэропорта", - сказано в сообщении.

Забастовки пройдут 26, 27 июля и 5, 6, 23, 24 августа. Они могут повлиять на режим работы аэропорта.

8 июля сообщалось, что лоукостер Wizz Air в сентябре временно перенесет рейсы в аэропорт Борисполь из-за закрытия киевского аэропорта Жуляны (Киев имени Игоря Сикорского) на ремонт полосы со 2 по 12 сентября.