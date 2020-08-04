Министр образования назвал две даты начала обучения в вузах – 1 и 15 сентября

Образовательный процесс будет начинаться в соответствии с распределением страны на четыре зоны

Образовательный процесс в учреждениях высшего образования начнется с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября – для первокурсников бакалавриата и магистратуры. Об этом на заседании Союза ректоров высших учебных заведений Украины сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

"Образовательный процесс будет начинаться с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендуется начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры", – сказал Шкарлет.

Глава Минобразования подчеркнул, что вуз сам может принять решение о начале учебного процесса с любой даты.

Он добавил, что образовательный процесс будет начинаться в соответствии с решением госкомиссии ТЭБ и ЧС о распределении страны на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Если регион, где расположен вуз, находится в красной зоне, учебный процесс проводиться не может.

Шкарлет также сообщил, что поступающие уже создали около 90 000 электронных кабинетов для вступления в бакалавриат и примерно 20 000 электронных кабинетов для поступления на магистратуру.

1 августа стартовала вступительная кампания в учреждения высшего образования. Создание электронных кабинетов длится с 1 по 22 августа, прием заявлений на бюджетную форму обучения с 13 по 22 августа.

Читайте также: В Минобразования увеличили количество бюджетных мест для девяти специальностей

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.