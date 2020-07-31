В Минобразования увеличили количество бюджетных мест для девяти специальностей

В 2020 году на бакалаврате за счет государства смогут учиться 84 600 первокурсников

В Минобразования увеличили госзаказ на девять отраслей технического и образовательного профиля. Кроме того в 2020 году 84 600 первокурсников смогут учиться за счет государства на бакалаврате (77 600 на дневной форме). Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Как отмечается, в этом году на 11% выросло количество выпускников 11-х классов, поэтому увеличили госзаказ на бакалавриат и магистратуру на основе полного общего среднего образования.

В частности, министерство увеличило госзаказ на подготовку бакалавров по специальностям:

информационные технологии - на 39,9%;

механическая инженерия - на 13,3%;

электрическая инженерия - на 11,6%;

производство и технологии - на 11,1%;

гуманитарные науки - на 10,8%;

химическая и биоинженерия - на 10,0%;

электроника и телекоммуникации - на 10,0%;

аграрные науки и продовольствие - на 9,1%;

математика и статистика - на 8,8%.

В то же время уменьшили финансирование на специальности, выпускников которых много на рынке труда:

сфера обслуживания - на 47,4%;

журналистика - на 30,3%;

управление и администрирование - на 24,0%;

право - на 17,6%;

социальные и поведенческие науки - на 11,6%;

международные отношения - на 6,3%.

Кроме того, на бюджет в магистратуру после бакалавриата смогут вступить 45 000 абитуриентов, а в магистратуру на основе полного общего среднего образования - 6004 тысячи абитуриентов (это касается медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).

На аспирантуру и докторантуру госзаказ составляет 4288 и 431 место соответственно.

Максимальное количество бюджетных мест по каждой специальности учебные заведения публикуют на своих сайтах.

Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа.

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Наталия Медведева

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