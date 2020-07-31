В Минобразования увеличили количество бюджетных мест для девяти специальностей
В 2020 году на бакалаврате за счет государства смогут учиться 84 600 первокурсников
В Минобразования увеличили госзаказ на девять отраслей технического и образовательного профиля. Кроме того в 2020 году 84 600 первокурсников смогут учиться за счет государства на бакалаврате (77 600 на дневной форме). Об этом сообщает Министерство образования и науки.
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Как отмечается, в этом году на 11% выросло количество выпускников 11-х классов, поэтому увеличили госзаказ на бакалавриат и магистратуру на основе полного общего среднего образования.
В частности, министерство увеличило госзаказ на подготовку бакалавров по специальностям:
информационные технологии - на 39,9%;
механическая инженерия - на 13,3%;
электрическая инженерия - на 11,6%;
производство и технологии - на 11,1%;
гуманитарные науки - на 10,8%;
химическая и биоинженерия - на 10,0%;
электроника и телекоммуникации - на 10,0%;
аграрные науки и продовольствие - на 9,1%;
математика и статистика - на 8,8%.
В то же время уменьшили финансирование на специальности, выпускников которых много на рынке труда:
сфера обслуживания - на 47,4%;
журналистика - на 30,3%;
управление и администрирование - на 24,0%;
право - на 17,6%;
социальные и поведенческие науки - на 11,6%;
международные отношения - на 6,3%.
Кроме того, на бюджет в магистратуру после бакалавриата смогут вступить 45 000 абитуриентов, а в магистратуру на основе полного общего среднего образования - 6004 тысячи абитуриентов (это касается медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).
На аспирантуру и докторантуру госзаказ составляет 4288 и 431 место соответственно.
Максимальное количество бюджетных мест по каждой специальности учебные заведения публикуют на своих сайтах.
Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа.
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