В этом году ВНО на 200 баллов сдали вдвое больше участников, чем в прошлом

Самый большой прирост сдавших на 200 балов в дисциплинах: физика, математика, история Украины, английский язык

В 2020 году количество участников внешнего независимого оценивания, которые получили за тестовую работу 200 баллов, составило 447 человек. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Об этом сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Укринформ.

По его словам, самый большой прирост сдавших на 200 балов в дисциплинах: физика, математика, история Украины, английский язык.

В основной сессии ВНО по математике 200 баллов за тест получили 142 человека, в 2019 году – 98 человек (142/98).

По физике – 64/4.

По истории Украины – 49/13.

По украинскому языку и литературе – 8/17.

По английскому языку – 84/36; по немецкому – 3/1; по французскому – 1/0.

По химии – 49/77.

Биология – 44/26.

По географии – 3/1.

В прошлом году в целом один или несколько тестов на 200 баллов сдали 247 участников ЕГЭ.

В этом году по всем предметам тесты на 200 баллов не сдал никто из участников ВНО, но два человека получили на тестировании по 200 баллов по двум предметам.

Основная сессия ВНО длилась с 25 июня по 17 июля. Участники ВНО имели возможность сдать тесты максимум из четырех предметов, из которых два обязательных предмета и два на выбор.

С 24 июля стартовала дополнительная сессия ВНО. Она продлится до 10 августа.

24 июля сообщалось, что около 23 000 выпускников школ не сдали ВНО по украинскому языку и литературе, а также истории даже на минимальный проходной балл.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.