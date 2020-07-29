В этом году ВНО на 200 баллов сдали вдвое больше участников, чем в прошлом
Самый большой прирост сдавших на 200 балов в дисциплинах: физика, математика, история Украины, английский язык
В 2020 году количество участников внешнего независимого оценивания, которые получили за тестовую работу 200 баллов, составило 447 человек. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Об этом сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Укринформ.
По его словам, самый большой прирост сдавших на 200 балов в дисциплинах: физика, математика, история Украины, английский язык.
В основной сессии ВНО по математике 200 баллов за тест получили 142 человека, в 2019 году – 98 человек (142/98).
По физике – 64/4.
По истории Украины – 49/13.
По украинскому языку и литературе – 8/17.
По английскому языку – 84/36; по немецкому – 3/1; по французскому – 1/0.
По химии – 49/77.
Биология – 44/26.
По географии – 3/1.
В прошлом году в целом один или несколько тестов на 200 баллов сдали 247 участников ЕГЭ.
В этом году по всем предметам тесты на 200 баллов не сдал никто из участников ВНО, но два человека получили на тестировании по 200 баллов по двум предметам.
- Основная сессия ВНО длилась с 25 июня по 17 июля. Участники ВНО имели возможность сдать тесты максимум из четырех предметов, из которых два обязательных предмета и два на выбор.
- С 24 июля стартовала дополнительная сессия ВНО. Она продлится до 10 августа.
- 24 июля сообщалось, что около 23 000 выпускников школ не сдали ВНО по украинскому языку и литературе, а также истории даже на минимальный проходной балл.
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