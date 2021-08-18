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Минобразования планирует обеспечить компьютером каждого учителя к 2024 году

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 15:45
Минобразования планирует обеспечить компьютером каждого учителя к 2024 году - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки рассчитывает до 2024 года обеспечить всех учителей персональными компьютерами. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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"В идеале каждый педагогический работник должен иметь возможность пользоваться личным ПК на работе, как любой, например, офисный сотрудник. Так же каждый ученик должен быть обеспечен такой возможностью", – говорится с сообщении министерства.

В 2021 году в рамках инициативы МОН и Министерства цифровой трансформации по обеспечению учителей ноутбуками объявлены тендеры на почти 49 000 ноутбуков, сообщили в ведомстве. Всего планируется закупить около 65 000 ноутбуков ориентировочной стоимостью 20 000 грн.

Денис Юдин
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ноутбук МОН компьютер миноборазования
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