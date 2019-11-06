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Минобразования приостановило аттестацию вузов: назвали причину

Минобразования приостановило аттестацию вузов: назвали причину - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)
06.11.2019, 08:20

Аттестацию университетов возобновят в начале 2020 года

Минобразования вынуждено приостановить аттестацию вузов этого года, чтобы осуществить донабор экспертов, в том числе международных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В то же время университеты смогут пройти аттестацию и получить средства на базовое финансирование науки в начале 2020 года - между лучшими распределят уже не 100, а 400 млн грн", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Она подчеркнула, что высокое качество и беспристрастность экспертизы являются приоритетными для Минобразования, поскольку в обществе должно быть доверие к аттестации, по результатам которой распределяются бюджетные средства.

"Качество результатов и доверие к ним намного важнее, чем" погоня "за сроками аттестации. В 2020 году на базовое финансирование науки в вузах предусмотрено уже 400 млн грн, и очень важно, чтобы распределение этих средств происходил на основе объективных результатов оценки", - подчеркнула министр.

  • 29 октября сообщалось, что министерство образования и науки выступает против введения 40-часовой рабочей недели для учителей.
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минобразования Анна Новосад аттестация вузов
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