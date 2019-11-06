Минобразования приостановило аттестацию вузов: назвали причину

Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)

Минобразования вынуждено приостановить аттестацию вузов этого года, чтобы осуществить донабор экспертов, в том числе международных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В то же время университеты смогут пройти аттестацию и получить средства на базовое финансирование науки в начале 2020 года - между лучшими распределят уже не 100, а 400 млн грн", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Она подчеркнула, что высокое качество и беспристрастность экспертизы являются приоритетными для Минобразования, поскольку в обществе должно быть доверие к аттестации, по результатам которой распределяются бюджетные средства.

"Качество результатов и доверие к ним намного важнее, чем" погоня "за сроками аттестации. В 2020 году на базовое финансирование науки в вузах предусмотрено уже 400 млн грн, и очень важно, чтобы распределение этих средств происходил на основе объективных результатов оценки", - подчеркнула министр.