Минздрав признал готовыми к смягчению карантина еще две области

Из 24-х областей + Киев к ослаблениям ограничительных мер готовы 16 областей. Восемь областей и столицу Минздрав, по состоянию на вечер 22 мая, не признает готовыми к переходу ко второму этапу карантина. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.
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В числе тех областей, которым не рекомендуется смягчение ограничений - Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также Киев.
По сравнению с ситуацией на утро 22 мая, МОЗ признал готовыми ко второму этапу Николаевскую и Хмельницкую области.
Показатели по областям, от которых зависит готовность к ослаблению карантина, - на сайте Минздрава.