Минздрав признал готовыми к смягчению карантина еще две области

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Из 24-х областей + Киев к ослаблениям ограничительных мер готовы 16 областей. Восемь областей и столицу Минздрав, по состоянию на вечер 22 мая, не признает готовыми к переходу ко второму этапу карантина. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В числе тех областей, которым не рекомендуется смягчение ограничений - Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также Киев.

По сравнению с ситуацией на утро 22 мая, МОЗ признал готовыми ко второму этапу Николаевскую и Хмельницкую области.

Показатели по областям, от которых зависит готовность к ослаблению карантина, - на сайте Минздрава.

20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.

В МОЗ рассказали , как по мере прохождения этапов адаптивного карантина будет возобновляться социальная и экономическая жизнь в Украине.