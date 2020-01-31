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Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода - карта

Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода - карта - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
31.01.2020, 08:38

Синоптики отметили, что на выходных, 1-2 февраля, потеплеет

По прогнозам Укргидрометцентра, днем 31 января в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м / с, в Карпатах сильный снег, метель. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, 1-2 февраля в Украине потеплеет, на западе, например, до + 7, + 10 градусов, на юге до +12 градусов.

Она уточнила, что на следующей неделе снова незначительно похолодает.

  • 28 января сообщалось,что в Украину идет атмосферный фронт.
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