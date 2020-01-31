Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода - карта

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

По прогнозам Укргидрометцентра, днем 31 января в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м / с, в Карпатах сильный снег, метель. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, 1-2 февраля в Украине потеплеет, на западе, например, до + 7, + 10 градусов, на юге до +12 градусов.

Она уточнила, что на следующей неделе снова незначительно похолодает.