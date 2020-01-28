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В Украину идет активный циклон: погода ухудшится - карта

В Украину идет активный циклон: погода ухудшится - карта - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
28.01.2020, 08:50

По прогнозам Укргидрометцентра, 29 января по всей территории ожидаются осадки

Завтра, 29 января, в связи с действием активного циклона в большинстве областей Украины ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура воздуха на юге будет до +10 градусов.

"Общая термическая картина в Украине - в течение дня + 3, + 7 градусов, в четверг, 30-го января похолодает до 0, + 4 градусов", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

29 января в Киеве усилится ветер, дождь, мокрый снег. Диденко уточнила, 30 января в столице похолодает.

  • 9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

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