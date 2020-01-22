В Украину идет атмосферный фронт: погода резко ухудшится - карта

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22 января в Украину придет атмосферный фронт, в большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Осадки будут идти за фронтом - сначала на cевере и западе, затем постепенно продвигаться к югу. Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов", - отметила Диденко.

В ГСЧС уточнили, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха днем ​​около нуля, на юге + 3, + 6 градусов.

В Киеве - дождь, который будет переходить в мокрый снег, сильный, северо-западный ветер.

9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

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