В Украину идет атмосферный фронт: погода резко ухудшится - карта

22 января в Украину придет атмосферный фронт, в большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Осадки будут идти за фронтом - сначала на cевере и западе, затем постепенно продвигаться к югу. Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов", - отметила Диденко.
В ГСЧС уточнили, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха днем около нуля, на юге + 3, + 6 градусов.
В Киеве - дождь, который будет переходить в мокрый снег, сильный, северо-западный ветер.
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