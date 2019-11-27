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Мокрый снег и ветер. Синоптики предупреждают о гололеде: погода

Мокрый снег и ветер. Синоптики предупреждают о гололеде: погода - Фото
Фото: depositphotos.com
27.11.2019, 08:38

Погода ухудшится на востоке, юге и в центре страны

Сегодня, 27 ноября, на большинстве территории страны потеплеет, дневная температура воздуха составит + 2, + 6 градусов, на западе и юге + 5, + 11 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Черноморский циклон принесет на южную часть, в восточные области, Днепропетровскую, местами на Полтавщине, Кропивницкий и районы, дожди и порывистый ветер", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, местами дождь будет меняться с мокрым снегом.

"А это значит, что дороги могут быть с гололедом. На остальной территории - без существенных осадков", - отметила синоптик 

В Киеве 27 ноября осадки маловероятны, днем ​​ожидается + 1, + 3 градуса, к концу недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди.

"Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к нам придет похолодание", - добавила Диденко.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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Наталья Диденко ветер погода дождь карта мокрый снег
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