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28.12.2018, 17:38

МОН утвердило новые правила поступления в вузы на 2019

МОН утвердило новые правила поступления в вузы на 2019 - Фото
Фото: Liga.net

Среди нововведений - механизм первоочередного зачисления, расширенные льготы и сокращенный срок вступительной кампании

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В 2019 году минимальные проходные баллы для вступления в вузы будут 150 и 130 баллов, творческие конкурсы будут проходить до подачи вступительных заявлений, а сроки вступительной кампании будут короче. Министерство образования утвердило новые правила поступления в вузы на 2019 год

Как в и этом году, для поступления на бюджет можно будет подать максимум семь заявлений на четыре специальности. 

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Среди нововведений - механизм первоочередного зачисления в медицинские и педагогические вузы тех абитуриентов, которые готовы после окончания учебы работать в селах.

Для абитуриентов на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" установлен минимальный порог для второго и третьего конкурсного предмета 150 баллов. 

Льготы получат все участники боевых действий. 

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 июля, заявления можно будет подать с 10 июля до 22 июля.

В октябре этого года Министерство образования и науки утвердило десять стандартов бакалаврской уровня высшего образования и один - магистерской. 

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Теги: образование, вуз, МОН, высшее образование, правила поступления
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