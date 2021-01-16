Мороз и солнце. Погода в Украине на выходных: карта

На выходных в Украине ожидается мороз, днем от -10 до -16 градусов, ночью от -12 до -18. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В северных областях температура ночью может опускаться до -21 градуса.

В Киеве 16 января ночью от -13 до -18 градусов, днем от -11 до -15.

В южных областях ожидается от -5 до -8 градусов.

На западе страны ожидается облачность и снег, на остальной территории Украины будет солнечно.

Прогноз погоды на 16 января:

17 и 18 января холодная погода сохранится.

Прогноз погоды на 17 января:

Читайте также: "Не ходите в горы". Спасатели в Карпатах сняли видео, чтобы показать туристам опасность

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.