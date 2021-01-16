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Мороз и солнце. Погода в Украине на выходных: карта

16.01.2021, 09:59
Мороз и солнце. Погода в Украине на выходных: карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

На выходных в Украине ожидается мороз, днем от -10 до -16 градусов, ночью от -12 до -18. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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В северных областях температура ночью может опускаться до -21 градуса.

В Киеве 16 января ночью от -13 до -18 градусов, днем от -11 до -15.

В южных областях ожидается от -5 до -8 градусов.

На западе страны ожидается облачность и снег, на остальной территории Украины будет солнечно.

Прогноз погоды на 16 января:

17 и 18 января холодная погода сохранится.

Прогноз погоды на 17 января:

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Денис Юдин
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