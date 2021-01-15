Морозы до -11 и снегопад: карта погоды в Украине

Сегодня, 15 января, в Украине ожидается до -11 градусов мороза, почти во всех областях – снегопад. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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В западных областях от -4 до -11 градусов мороза. В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях – от -8 до -11, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской – от -5 до -7.

На востоке страны от -2 до -6, в южных областях от -4 до 1 градуса, в Крыму – от 2 до 4.

По всей стране, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, и днем, и ночью будет идти снег.

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Денис Юдин

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