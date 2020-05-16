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МОЗ обнародовал правила работы салонов красоты и парикмахерских

МОЗ обнародовал правила работы салонов красоты и парикмахерских - Фото
Иллюстрационное фото - ЕРА
16.05.2020, 19:10

Салоны красоты могут принимать посетителей только по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут

Министерство здравоохранения обнародовало правила работы парикмахерских и салонов красоты в период смягчения карантина. Об этом говорится в Telegram—канале МОЗ.

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Салоны красоты могут принимать посетителей только по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут.

Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Также у посетителей должны быть средства индивидуальной защиты. У входа в салон должна быть разметка для соблюдения расстояния в 1,5 метра.

Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг. Им разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Между местами предоставления услуг должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

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Кроме того учреждения должны обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Во время карантина в салонах красоты не должно быть рекламной продукции, журналов и различных игрушек.

4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с 11 мая в силу вступили некоторые ослабления. В том числе разрешена работа парикмахерских и салонов красоты.

Вадим Ребрина
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